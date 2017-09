No todas las frases dignas de recordar emanan de la boca o pluma de pensadores posmodernos, de autores de literatura de autoayuda o de un pergamino en una feria artesanal. Ni siquiera de los futbolistas (que, en el terreno de las frases para el bronce, vaya que aportan). Hay algunas que pasan casi desapercibidas al escucharlas, pero que esconden algo en lo que puede valer la pena detenerse: obviedades, barsedades o simples rarezas. He rescatado algunas:(Carlos Pinto).En un capítulo de Mea Culpa, Pinto redujo el hecho de cargar a un muerto a algo meramente “problemático”, casi cotidiano. De este modo, la vara para medir la sangre fría de un asesino fue que eso tan “problemático” para cualquiera, él lo hiciera sin siquiera arrugarse.(Junichiro Koizumi, Primer Ministro de Japón).Con motivo de la cumbre del Apec en Chile (2004) el gobernante japonés anduvo por estos lados. Entonces contó de este modo a un periodista por qué le parecía que Chile era un buen país con el cual hacer negocios. ¿De dónde habrá sacado semejantes referencias? Asumámoslo, los chilenos debemos tener varias cosas buenas, pero comprometidos y puntuales definitivamente no somos.(reportero de TVN).La frase fue pronunciada en una nota referida a la reciente acusación que dictó el juez que investiga el crimen del periodista José Carrasco Tapia y otras dos personas, luego del atentado a Pinochet, en 1986. En ella nos contaron que el principal acusado es el infaltable Álvaro Corbalán, junto a otros tantos uniformados. Y para recordar la historia nos dijeron que el fallecido Humberto Gordon (ex director de la CNI) recibió la orden de ejecutar los crímenes desde La Moneda. Y resulta que Gordon era general del Ejército. Y que, más encima, era miembro de la Junta de Gobierno. Es decir, que sólo había una persona por sobre él en la jerarquía de poder. Y, además, resulta que la orden se la dieron en el palacio de gobierno. ¿Se le ocurre, entonces, quién pudo dar esa orden? Sí, seguramente el mismo en que está pensando, y que definitivamente no figuraba en esa lista de acusados. Pero a este reportero eso no le llamó la atención ni un poco.(Roberto Dueñas).Realmente brillante frase del marido y manager de Marlén Olivari. Sacando a relucir sus años de oficio, Dueñas elucubró la compleja idea de que a través del éxito y la consolidación, se puede llegar a tener una carrera profesional que esté “bien”. Claro, llegar al éxito y a la consolidación es lo realmente difícil, y que esos atributos eran el fin y no el medio, pero eso no importa tanto y la frase le debe haber sonado bonita a su clienta. En una palabra: chanta.. O(Joaquín Lavín).Que Lavín sea del Opus Dei, supernumerario o lo que se le antoje, no es cuestionable. Al final, es asunto de cada uno. Pero no dejaron de resultar curiosas las respuestas que alguna vez entregó, luego de que un periodista le preguntara “qué sacrificios cotidianos hace como forma de llevar a la práctica sus valores”. ¿Agradecerá Dios el que, en su nombre, alguien renuncie a escuchar una canción que le gusta?(María Eugenia Larraín).Muchas cosas dijo ese reciente día Quenita y, al final, dan lo mismo cuáles. Lo curioso era su rol: consejera sentimental en el programa Pasiones. Quenita, la misma que por esos días contaba en Sin Prejuicios, a moco tendido y en directo para todo el país, qué opinaba en torno a los intentos de Marcelo Ríos por obtener el perdón de Giuliana Sotela, “la única mujer con la cual podría tener hijos”. La misma que el año pasado llegó en silla de ruedas al aeropuerto de Santiago, luciendo los moretones que un accidente en Costa Rica (pelea con el Chino Ríos mediante) le habría dejado, y cuyos detalles contaría luego en Rojo Vip. La misma que a principios del año anterior rompía su compromiso con Iván Zamorano a días de casarse, y que luego contaba en Vértigo que estaba saliendo adelante, y que la gran lección que había aprendido era no ventilar tanto su vida privada. Quenita, la modelo con una vida amorosa no muy modelo, intentando modelar la de las desesperadas televidentes. Así es la vida.(¿Alguna más?)