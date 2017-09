Mientras, personajes y movimientos recubiertos con una estela de “oficial” pueden decir similares cabezas de pescado en un “punto cl” y a nadie se le mueve un pelo. Quien quiera intolerancia más sustanciosa, no vaya a sitios personales o improvisados. Mejor, dé una mirada a éstos:



¿Qué será más flayte? ¿Querer pitearse un flayte, o tomarse en serio las peladas de cable que un grupo de cabros chicos publican en un sitio "punto tk" (valga el dardo para las dos Carolinas: la radio y la diputada), en los cuales hay simplemente de todo?





www.despiertachile.cl Sitio del movimiento “Nacional Sindicalismo Chileno”, identificados con una insignia que alude inevitablemente a la svástica nazi: un aspa de tres patas que gira en forma permanente. Las insignias, las frases y un fondo negro dan al sitio un aspecto verdaderamente tenebroso. Sus postulados se enmarcan innegablemente dentro de los planteados por los viejos nacionalismos del siglo pasado y muestran un profundo desprecio por la actual configuración del escenario político-partidista en Chile, mientras su organización recuerda a las células del comunismo de antaño. Sus lemas y llamados son frases tan grandilocuentes como “ni izquierdas ni derechas, sólo Chile”, “patria libre, un estado justo y un destino de grandeza”, “la voluntad de un nuevo Chile, la voluntad de lo que debe ser una nación” y “patria – estado – destino”, entre otras expresiones pomposas que no se condicen mucho con su realidad. Sección recomendada: el foro, lejos.



¿Cómo reconocer a un medio, sus ropajes? Bueno, fácil, todos lo sabemos: por su editorial. Revisemos, entonces, el que este sitio publicó hace unos meses, referido a los torturados y el Informe Valech: “No hay mañana sin ayer, una frase que nos deja sin hoy. Pero peor es la frase cuando ese ayer se limita a un lapso de treinta años y olvida y cierra toda visión sobre lo que aconteció antes de ese período, porque, en forma indudable, explica las profundas razones que se tuvieron en mente para actuar en consecuencia (…) La libertad de nuestro país bien valía una guerra (…) Ellos hablan de 27.000 torturados —cifra absurda— en los diecisiete años del gobierno militar, pero omiten hablar de los 600.000 cesantes (…) ¿Acaso los 27.000 y tantos pudieron probar algo? ¿Todos ellos forman parte de la Teletón? ¿Están todos ellos baldados e inválidos, ciegos, sordos, con sus rostros deformados o están convertidos en eunucos?”. No hay nada que decir. Qué se puede agregar ante palabras que demuestran el más absoluto desprecio por los demás y su dolor, ante reconocimientos velados y justificaciones (“actuar en consecuencia”) para actos injustificables desde todo punto de vista, ante comparaciones que no responden a lógica alguna (ser torturado y quedarse sin pega). La columna es firmada simplemente por Alexis, quien en forma muy lúcida pone una foto al lado de su seudónimo. La imagen corresponde a Álvaro Puga, ex funcionario de la DINA y ex asesor de Manuel Contreras, acusado por un asesinado informante del organismo de haberle dado órdenes de cazar, torturar y matar personas. Dan ganas de ser hacker.



La sigla que nombra a esta página significa Guardia Revolucionaria Nacional Sindicalista. Sí, los mismos de Aspas, así es que no hay ni que ahondar en las ideas. Los guarenes, eso sí, son jóvenes (lo más probable es que los otros también lo sean), y tienen que portarse como tales. De este modo, son más extremos, sesgados, excluyentes y abanderados de “la verdad” (la de ellos, se entiende) que sus próceres: odian a los políticos, a los intelectuales, al gobierno, a los jóvenes y a todos. A todos los que no son ellos y que no piensan como ellos, por supuesto. Escriben en una de sus columnas: “El Seudo Rebelde divide el mundo entre el Bien y el Mal, los Revolucionarios y los Reaccionarios, los Explotadores y los Explotados”. Chís, con qué ropa…



También se llega desde www.opinionjap.cl. ¿Y quién es JAP? Jorge Arturo Prat, abogado de ideología nacionalista (según propia definición). Se define como enamorado de la historia y especialista en el siglo XX, y desde allí califica al 11 de septiembre de 1973 como “ineludible marca heroica e indeleble del siglo XX chileno”. Básicamente, es un sitio para ensalzar al régimen militar, a las Fuerzas Armadas y la noción nacionalista más rancia que a ellos se asocia. Hay cosas tan entretenidas como una sección de marchas militares y otra literaria, con los imperdibles cuentos de Jhotapé (el nombre, seguramente, alude a la J de Jorge y a la P de Prat), que tienen pasajes tan interesantes como éste: “Meneses cargó en el portamaletas tanto el lanzacohetes como el AK-47 y el parque correspondiente. No quiso llevar el C-4 (…) Ya en la playa, los ABC le hicieron una demostración de su puntería con las CZ, disparando tanto estáticos como corriendo o revolcándose en la arena. Aprobaron con honores”. Apasionante, ¿verdad?



Otro resabio de la derecha más añeja (y, por suerte, minoritaria) que anda viendo fusiles y metralletas por todos lados. Así, juran que tener a Michelle Bachelet en el gobierno va a ser como tener al Che Guevara, que la “izquierda marxista” se está reorganizando y eso puede llevarnos al acabose, y que entre sus argumentos en contra de Evo Morales figura el que sea “un padre soltero que llega a la primera magistratura de su país a los 45 años, sin haberse casado”. El encargado del sitio es Manuel Fuentes Wendling, un extraño personaje, ex miembro de Patria y Libertad en los 70, que antes había sido dirigente de las juventudes del Partido Radical, y después acusado de soplón, en tiempos del régimen militar, desde su tribuna como periodista (razón por la cual fue expulsado del Colegio de la orden en 1999). Luego se desempeñó en el periódico Tiempos del Mundo, de la secta Moon, al tiempo que figura como miembro en Atinachile.cl (que alguna vez fue el soporte de la candidatura presidencial del PPD Fernando Flores) y como dirigente vecinal en Peñalolén. ¿Para dónde va la micro de Manuel?



Sitio del ya célebre movimiento Patria Nueva Sociedad, conocidos como los nazis chilenos. Tienen una línea más evolucionista, ligada al desarrollo científico y físico, se definen nacionalistas, intentan rescatar los aspectos doctrinarios del viejo Nacional Socialismo y responden con encono a la infinidad de artículos (y de insultos) que se escriben contra ellos. Dentro de lo más llamativo de su discurso, y que forma parte de aquello que los ha llevado a ser el emblema de lo políticamente incorrecto, está el que manifiesten abiertamente su aversión a los homosexuales. Por lo menos, en este mismo espacio le reconocimos a Alexis López una línea argumental clara y coherente, más allá de si uno está de acuerdo o no. A ver si nos pilla en este comentario y nos responde, como religiosamente lo hace cada vez que es mencionado.







Estos gallos no sabemos de dónde salieron ni de qué se las dan, con unas columnas que sí son intolerantes y, más encima, mal escritas, agrupadas bajo el insulso nombre de “ordeñando ideas” (¿alguien ha escuchado algo más ñoño?). Su sesgada visión también se manifiesta en los insolentes premios que entregan a distinguidos personajes que sí hacen algo por este país. La pregunta entonces es, ¿qué han hecho ellos, en cambio? Nada, sólo criticar, como la mayoría de los jóvenes de Chile, que no hacen nada más que tirar mierda para todos lados. Razón habrán tenido sus destacadísimos ex diseñadores para abandonarlos, pues, que ahora deben estar haciendo plata a manos llenas, porque ellos sí que eran talentosos. Ya, déjense de tontear y hagan periodismo en serio de una vez por todas. O para qué estudiaron, si no. Sección recomendada: ninguna.





Nota: claramente este artículo no se agota aquí ni en nuestra capacidad de rastreo. Si alguien sabe de otro sitio que merezca engordar este listado, no dude en proponerlo.