La delincuencia nos está volviendo locos, Santiago es una de las ciudades más peligrosas del mundo en este momento, y ya no hay lugar en el que uno se pueda sentir tranquilo. Cualquiera puede ser el delincuente: el que parece ejecutivo, la que parece dueña de casa, el que parece junior, todos. Nadie es lo que aparenta, lo único que el prójimo puede ser es potencial delincuente. Cuidado con quien siquiera nos roce, porque del roce a la mochila, la cartera o lo que sea, hay un solo paso.En las calles la gente se ve tranquila, y a veces pareciera estar todo de lo más normal, pero no nos engañemos. Los medios de comunicación y ciertos dirigentes nos dicen a cada rato que está la escoba, que esto es una selva. Y si ellos lo dicen, pues habrá que creerles. ¿O no?El acabose vino con el asalto a una joyería del Parque Arauco (porque no vamos a decir que es lo mismo que asalten una joyería del centro, a que asalten una del Parque Arauco, ¿verdad?). Por esos días, el titular principal de La Segunda citaba al mencionado asalto en los pequeños tipos de su epígrafe, mientras que las grandes letras rojas del título nos anunciaban que esta ciudad es invivible, y que todos están muertos de miedo.Por esto, si la cosa se trata de extrapolar y crear alarma, acá proponemos la forma en que otras noticias tendrían que haberse abordado:

(El titular decía…)

Doble parricida:

ASESINÓ A SUS PADRES PARA COBRAR PENSIÓN DE $900 MIL

- Ex universitario confesó el crimen.



(El titular debió haber dicho…)

Afirman especialistas:

PADRES JUBILADOS NO DEBEN CONFIAR EN SUS HIJOS

- Parricidio de Temuco sería sólo la punta del iceberg.



(El titular decía…)

AGRICULTOR MURIÓ TRAS BEBER POR EQUIVOCACIÓN VASO CON CLORO



(El titular debió haber dicho…)

Muertes por consumo aumentaron en 100%:

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE MODA DE BEBER CLORO



(El titular decía…)

MICROBÚS SE INCENDIÓ EN PLENA ALAMEDA



(El titular debió haber dicho…)

Tras alarmante aumento de incendios espontáneos:

LLAMAN A NO USAR BUSES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA



(El titular decía…)

IMPACTANTE ACCIDENTE EN AVENIDA KENNEDY DEJÓ CAMIONETA PARTIDA EN DOS



(El titular debió haber dicho…)

Usuarios de estos vehículos anuncian movilizaciones:

CRECE TEMOR POR CAMIONETAS QUE SE PARTEN